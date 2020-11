Venezia: Generali, "Natale digitale" di Fabrizio Plessi illumina piazza San Marco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un omaggio alla luce e un messaggio di rinascita l’intervento creativo che Fabrizio Plessi, artista di fama internazionale, ha voluto dedicare a Venezia per il Natale 2020 in piazza San Marco. L’installazione, promossa dal comune di Venezia e Vela Spa con la partnership di Assicurazioni Generali nell’ambito della rassegna "Le Città in Festa-Natale 2020", troverà posto tra le due colonne della piazzetta a partire dal prossimo 4 dicembre sino al 6 gennaio 2021, per lanciare da Venezia, città da sempre fonte di energia creativa e di ispirazione, un messaggio di speranza capace di rinnovarsi avvalendosi di un linguaggio contemporaneo: il digitale. Lo riferisce una nota di Generali. (segue) (Com)