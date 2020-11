Venezia: Generali, "Natale digitale" di Fabrizio Plessi illumina piazza San Marco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 'faro' luminoso, composto da oltre 80 moduli di 1m per 50cm, che, prendendo la forma un albero della vita che unisce simbolicamente la terra, l'acqua e il cielo, interpreta il senso più profondo del Natale. "L’idea per questa installazione è scaturita dal mio grande amore per Venezia: ho immaginato un gigantesco mosaico dorato - che richiama l’oro della Basilica - in cui ogni tassello vive di vita propria. Per la prima volta nel mio lavoro", dichiara l’artista Fabrizio Plessi, "ho fatto sì che il flusso luminoso di ciascun elemento vada in direzioni diverse, andando a creare un intreccio di contaminazioni quale metafora, da un lato, della dinamica delle relazioni interpersonali e, dall’altro, per valorizzare la memoria storica di questa città, luogo di incontro e di scambio tra culture diverse per eccellenza. L’uso del digitale in questo contesto diventa emozione spirituale che si esprime nell’unico linguaggio possibile oggi, permettendoci di raggiungere gli altri pur nella distanza fisica. Una scultura evocativa che sta a dimostrare come, ancora una volta, sarà la luce dell’arte ad indicare la strada per superare insieme questitempi bui". (segue) (Com)