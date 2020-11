Venezia: Generali, "Natale digitale" di Fabrizio Plessi illumina piazza San Marco (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Una luce nuova illuminerà il Natale di piazza San Marco - commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - "Una luce nata dall'estro creativo del maestro Fabrizio Plessi e che rappresenterà, idealmente, un segno di quella speranza e di quella resilienza di una città che vuole farcela. Natale è rinascita e tutti quanti noi abbiamo il dovere di restare uniti e impegnarci per fare in modo che questa nuova luce riesca a diradare l'oscurità che colpito il mondo intero in questi lunghi mesi. Da San Marco, cuore della città che tra qualche mese celebrerà il suo milleseicentesimo compleanno, abbiamo voluto lanciare un messaggio di fiducia a tutti coloro che, credenti o meno, si rimboccano le maniche ogni mattina e, nonostante le difficoltà, non si sono scoraggiati. Una nuova luce per dare speranza a tutti i veneziani, a chi ha perso il lavoro, a chi fatica ad arrivare alla fine del mese, a chi ha dovuto dire addio ai propri cari per colpa di un maledetto virus ma soprattutto a chi, con orgoglio, sa che quando tutto questo sarà finito, avremo comunque fatto tesoro di ciò che ci è capitato e saremo pronti per ripartire. Grazie ancora a Plessi, grazie a Generali e a tutti coloro che hanno reso questo intervento creativo. Sarà un Natale di speranza".