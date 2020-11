Sardegna: primo trapianto di membrana amniotica per distacco retina a ospedale Brotzu di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eccezionale intervento, per la prima volta in Sardegna, nella sala operatoria della struttura complessa di Oculistica dell'Azienda sanitaria Brotzu di Cagliari (diretta da Massimo D'Atri) è stato eseguito il trapianto di membrana amniotica per chiusura del "foro maculare inveterato" che aveva causato il distacco della retina. Il trapianto di membrana amniotica viene eseguito solo in pochi centri in Italia e consiste nell'applicazione di un patch membranoso che viene fornito dalla Banca degli occhi del Veneto. 24 ore dopo l'intervento, al controllo è stato possibile verificare, con soddisfazione del paziente e degli operatori, che la retina risulta perfettamente aderente e il foro maculare chiuso. (segue) (Rsc)