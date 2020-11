Campania: Villani (M5s), blitz a ospedale Sarno (Sa) accerterà eventuali responsabilità su decessi a pronto soccorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villani ha aggiunto: "Inoltre, continuo a ribadire, come già fatto in questi giorni nelle sedi competenti, che è fondamentale il ripristino del reparto Covid presso l'ospedale di Sarno. Mi riferisco al reparto adiacente l'unità ospedaliera di Cardiologia, già attivato presso l'ospedale di Sarno durante la prima fase della pandemia. Questa soluzione potrebbe scongiurare ciò che invece si è verificato in queste settimane, ovvero la promiscuità dei pazienti in Pronto Soccorso, nei reparti e lungo i percorsi col conseguente contagio degli operatori e degli utenti stessi". Quindi ha concluso: "Speriamo che si inizino finalmente a rispettare i protocolli in modo corretto e confidiamo nel lavoro degli inquirenti affinchè venga fatta chiarezza il prima possibile". (Ren)