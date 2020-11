Napoli: Borrelli (Verdi), basta violenza nelle strade ora piano sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ondata di violenza che sta investendo il nostro territorio è davvero molto preoccupante, soprattutto perché molto spesso questi episodi sono generati da motivi futili. In poco tempo, a causa di questa violenza incontrollata e senza senso, abbiamo avuto un ragazzo che ha perduto le gambe ed un altro che invece ha perso la vita. Ora basta, bisogna mettere fine a tutto questo, chiediamo che il territorio sia costantemente sorvegliato e pattugliato. Serve studiare e mettere in atto un piano sicurezza per le nostra strade e bisogna muoversi". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli dopo alcune sparatorie nel Napoletano. (Ren)