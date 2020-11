Sardegna: caso discoteche, Consiglio regionale discute sfiducia a Solinas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comitato tecnico scientifico ha risposto per lei in diverse occasioni, c'è chi si è dimesso e chi in seguito ha detto che il Cts era contrario all'apertura delle discoteche: il 6 agosto il Cts ha rilasciato un parere negativo ma lei ha detto di non saperne nulla. Come è possibile?", ha continuato. Toni critici anche da Massimo Zedda (Progressisti). "Il presidente trova scomoda la verità", ha detto, chiedendosi se esista "trasparenza nella Regione che lei amministra: per ottenere un documento e scoprire che non c'è, il parere del comitato tecnico scientifico, ci sono volute richieste di accesso agli atti, trasmissioni televisive, due inchieste della Procura". Zedda ha anche fatto riferimento alla situazione attuale. "Le terapie intensive sono sature, i calcoli della Regione accorpano i posti letto attivati e da attivare, sono state ordinate 550mila dosi di vaccino antinfluenzale e tante persone fragili non hanno ancora potuto farlo", ha affermato. Sul fronte della maggioranza critiche alla trasmissione Report da cui è nato il caso e le inchieste della Procura sono state espresse da Giovanni Satta (Psd'Az) che l'ha definita "una trasmissione faziosa", mentre Francesco Mura (Fd'I) ha rilevato come dietro la mozione non ci sia il primo firmatario Ciusa ma Massimo Zedda. "Voi vi fate prendere per mano da chi vuole la rivalsa per la sconfitta elettorale più grande nella storia dell'Autonomia sarda", ha accusato Mura. Il dibattito prosegue con gli interventi dei capigruppo. (Rsc)