Covid: Piemonte, 78 decessi e 5.349 contagiati nelle ultime 24 ore

- Sono 78 i decessi di persone positive al test del Covid-19 registrati oggi in Piemonte. Questo il dato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione. Il totale è ora 5331 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 835 Alessandria, 317 Asti, 263 Biella, 576 Cuneo, 505 Novara, 2348 Torino, 274 Vercelli, 162 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 51 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.Sono invece 5.349 in contagi accertati oggi in Piemonte. Di questi, 1629 (il 30%) sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 1177 screening, 2168 contatti di caso, 2004 con indagine in corso. Per ambito: 416 nelle RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 256 in ambito scolastico, 4677 tra la popolazione generale. Il totale di casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sale a 140.177. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 12.235 Alessandria, 6.425 Asti, 4.879 Biella, 18.107 Cuneo, 10.434 Novara, 76.237 Torino, 5.306 Vercelli, 4.336 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 831 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.369 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 390 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 5.147 (-61 rispetto a ieri, saldo comprensivo dei posti nelle strutture pubbliche e private). Le persone in isolamento domiciliare sono 71.700. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.364.685 (+41.876 rispetto a ieri), di cui 725.251 risultati negativi. La Regione precisa: il numero odierno di tamponi effettuati in Piemonte risulta sensibilmente superiore alla media giornaliera, perché include il caricamento di una quota di dati relativa agli screening effettuati nei giorni scorsi all’interno delle RSA. (Rpi)