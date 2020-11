Covid: Speranza, dati su vaccino lasciano ben sperare, ma prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati che iniziamo a ricevere dal mondo della ricerca lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel. Il mio è un approccio prudente. Abbiamo agenzie istituzionali, sia su piano europeo che nazionale, che dovranno seguire con la massima cautela le procedure di validazione sia per i vaccini che per le cure, ma i dati che leggiamo in queste settimane ci lasciano ben sperare". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il webinar "L’Unione europea alla sfida del Covid-19" organizzato da Parlamento europeo, in collaborazione con la Commissione europea e il "Corriere della Sera".(Rin)