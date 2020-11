Sanità: Speranza, Oms va rafforzato, riforma su trasparenza e indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gli altri ministri europei abbiamo proposto la necessità di rafforzare l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il soggetto multilaterale che si occupa di salute e che, come tale, va rafforzato anche in una logica di riforma che provi ad aumentarne la trasparenza e indipendenza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il webinar "L’Unione europea alla sfida del Covid-19" organizzato da Parlamento europeo, in collaborazione con la Commissione europea e "Il Corriere della Sera". "Abbiamo bisogno - ha aggiunto Speranza - di un Oms più forte, e la linea dell'Europa, va in questa direzione, perché i problemi della salute non si risolvono solo in un Paese". (Rin)