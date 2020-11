Imprese: Cdp, in meno di due anni mobilitati 860 milioni per enti di Piemonte e Valle d’Aosta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi alcuni dei temi affrontati nel webinar “Spazio Pa Torino” che si è tenuto oggi per presentare agli amministratori locali l’offerta di Cdp: l’appuntamento fa parte del ciclo di eventi online realizzati anche grazie al supporto di Anci, Uncem e dedicati alla promozione del confronto con gli amministratori locali, per comprenderne meglio bisogni e aspettative e per condividere riflessioni su tematiche di interesse comune. Il sostegno integrato a 360 gradi di Cdp, prosegue la nota, non si limita più alla storica e tradizionale concessione di finanziamenti, ma comprende una sempre più vasta gamma di prodotti e servizi per le amministrazioni pubbliche e lo sviluppo delle infrastrutture. Dopo il webinar per gli enti locali di Puglia, Basilicata e Molise tenutosi la scorsa settimana, è stata oggi la volta di “Spazio Pa Torino”, che ha visto la partecipazione della sindaca di Torino Chiara Appendino, della vice sindaca di Torino Sonia Schellino, del sindaco di Vercelli e presidente Anci Piemonte Andrea Corsaro, del presidente Uncem Marco Bussone, del vicedirettore generale di Cdp Paolo Calcagnini e del responsabile divisione Cdp Infrastrutture e Pa Tommaso Sabato. (Com)