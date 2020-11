Covid: quasi 250mila euro per iniziative a vantaggio dei consumatori sardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un decreto del 10 agosto, infatti, il ministro dello Sviluppo economico ha individuato le iniziative da finanziare, pubblicando l'Avviso per indirizzare le risorse, in totale 10 milioni di euro, da trasferire alle Regioni (50 per cento in proporzione alla popolazione residente; 20 per cento in parti uguali; 30 per cento in proporzione al numero dei casi positivi alla data di adozione del Decreto), che dovranno organizzare attività rientranti in tre ambiti: assistenza socio sanitaria, compreso il sostegno psicologico alla popolazione, soprattutto adulti e minori; potenziamento della disponibilità e dell'impiego degli strumenti di comunicazione digitale; supporto agli sportelli o canali dedicati ai consumatori. (segue) (Rsc)