Covid: quasi 250mila euro per iniziative a vantaggio dei consumatori sardi (3)

- "Per accedere alle risorse abbiamo attivato una consultazione, in videoconferenza, con le associazioni dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio con proprie sedi e sportelli, determinando quali attività finanziare tra quelle individuate dal ministero - ha aggiunto l'assessore Chessa -. Recependo le esigenze del territorio, dei consumatori e degli utenti sardi in questo particolare momento di grande crisi e disorientamento legato alle conseguenze dell'epidemia, abbiamo deciso di investire le risorse ministeriali nel potenziamento degli strumenti di comunicazione digitale e nel supporto agli sportelli, affidando alle associazioni il ruolo di soggetti attuatori delle iniziative che andranno realizzate in tempi brevi". (Rsc)