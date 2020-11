Covid: Magliocca, De Luca allarghi Unità di crisi a tecnici centrodestra e 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La collaborazione istituzionale è la strada da seguire. Nel Paese, ascoltando l'appello del Presidente Mattarella, ed in Campania. Non deve essere solo uno slogan ma una concreta scelta strategica". Cosi Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta. "Nella nostra Regione bisogna invertire la rotta - prosegue - Il presidente della giunta regionale campana, Vincenzo De Luca, dia un segnale allargando la unità di crisi della Regione a due nuove figure professionali, una indicata dal Cinque Stelle ed una dal centrodestra. Due tecnici in più potrebbero solo rappresentate una garanzia". "De Luca - conclude - eliminerebbe ogni dubbio su numeri taroccati e scelte poco trasparenti ed avrebbe il vantaggio di ricevere concrete e percorribili indicazioni sulla gestione della emergenza". (Ren)