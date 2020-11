Covid: Cantalamessa (Lega), dove sono i 400 milioni per la sanità della Campania?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Governo e Regione Campania parlano di circa 400 milioni di euro elargiti a sostegno della sanità pubblica per meglio fronteggiare la grave emergenza Covid". Così il deputato campano della Lega, Gianluca Cantalamessa. "Com'è possibile che una mole di denaro così ingente - prosegue - a distanza di oltre nove mesi dall'inizio dello stato di emergenza legato alla pandemia, non sia stata in grado, in Campania, di risolvere attese estenuanti e disumane per accedere ai pronto soccorso, insufficienza di medici e ogni sorta di operatori sanitari, estrema difficoltà nel fare tamponi ed ottenerne l'esito prima dei 10/15 giorni, mancanza di posti letto? Per questa ragione ho presentato un'interrogazione parlamentare alla presidenza del consiglio dei ministri e al ministro della salute perché è doveroso dare spiegazioni ai cittadini vessati. Vorrei, e vorremmo, sapere se questi soldi sono arrivati veramente, come sono stati spesi e, se qualora non fossero arrivati, di chi è la responsabilità tra governo centrale e governo regionale. Non si può più scherzare sulla salute né continuare a pesare sulle tasche dei cittadini: perché questi soldi sono pubblici".(Ren)