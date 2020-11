Covid: Confapi, abolire split payment per liquidità a imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fermo restando che questo meccanismo è in deroga e vige solo in Italia - sottolinea De Vivo - non sarebbe lecito domandarsi perché solo nel nostro Paese c'è questa forte evasione fiscale? Sarebbe a tal punto evidente che il problema principale è l'enorme carico fiscale, che per un'impresa raggiunge valori fino al 59,1 per cento dei profitti commerciali". "Non di minore importanza - aggiunge - è la necessità di creare lavoro per le imprese. A tal proposito, visto l'imminente arrivo del 'Recovery fund', l'Italia potrà contare su circa 209 miliardi di euro ripartiti tra sussidi e prestiti. Bisogna farsi trovare pronti a questa nuova sfida, evitando, come accaduto molto spesso negli ultimi anni, di rispedire i soldi al mittente per carenza di progetti e idee". "Oggi più che mai - conclude - con la digitalizzazione delle procedure di gare e di quelle di progettazione, eseguibili anche in smart working, va investito molto su tali aspetti". (Ren)