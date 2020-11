Covid: Iovino (M5s), servono ospedali militari da campo, De Luca collabori con il Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione sanitaria a Nola e in tutta la provincia di Napoli è critica. Abbiamo bisogno di ospedali militari da campo con il supporto dell'Esercito. L'ospedale S.Maria della Pietà di Nola è a un passo dall'implosione". Queste le parole di Luigi Iovino, deputato Movimento 5 stelle e responsabile regionale dei rapporti interni in Campania, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia. Il presidente della Regione De Luca ha sferrato duri attacchi contro l'Esercito e anche contro il Ministro Luigi Di Maio: "Ci aspettavamo la collaborazione che non è mai arrivata. Sono rammaricato dalle dure critiche di De Luca che in questa fase drammatica dovrebbe pensare a collaborare invece di fare polemica - ha concluso - se non parte la richiesta di ospedali da campo dalla Regione non si può procedere". (Ren)