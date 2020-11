Sardegna: Confindustria, "fermo del Porto canale Cagliari sta danneggiando imprese sarde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro del Porto canale di Cagliari preoccupa Confindustria Sardegna meridionale che ha inviato al presidente dell'Autorità portuale, Massimo Deiana, una lettera per esprimere la fortissima preoccupazione del mondo produttivo locale per l'oramai lungo periodo trascorso dalla decadenza della concessione dell'operatore di transhipment nello scalo commerciale del capoluogo sardo. "Il ritardo nell'adeguata ripresa operativa del Porto - si legge in una nota - sta infatti comportando per le imprese sarde, soprattutto industriali ed a vocazione internazionale, un ulteriore insostenibile incremento del costo del trasporto (in termini di tariffe, qualità del servizio, tempi e tratte di collegamento, etc.) delle merci containerizzate, stimabile mediamente intorno al 10 per cento che sale, a seconda delle produzioni e delle destinazioni, anche al 30 per cento. Tale appesantimento aggiuntivo colpisce un apparato produttivo che già sconta all'origine la diseconomia storica dell'insularità e che, dal primo gennaio di quest'anno è stato anche investito dagli aumenti delle tariffe del trasporto marittimo conseguenti all'entrata in vigore del regolamento internazionale Imo 2020, che ha imposto alle navi l'utilizzo di combustibili a minori emissioni di zolfo ma a maggiore costo". (segue) (Com)