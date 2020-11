Covid: Speranza, prime dosi vaccino a inizio 2021, priorità a sanitari e anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se, come tutti auspichiamo, i processi di validazione dovessero essere conclusi nelle prossime settimane, credo che potremo essere nelle condizioni già nella prima fase del 2021 di avere le prime dosi di vaccino" anti-Covid "e di poterle distribuire in base a priorità che stiamo definendo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il webinar "L’Unione europea alla sfida del Covid-19" organizzato da Parlamento europeo, in collaborazione con la Commissione europea e il "Corriere della Sera". "Dal mio punto di vista - ha aggiunto Speranza - in questo quadro i primi soggetti beneficiari saranno coloro che negli ospedali, nei presidi sanitari, ogni giorno sono in prima linea: il nostro personale sanitario. E poi naturalmente tutte le categorie più fragili: a partire dalle Rsa, agli anziani, a tutte le persone con più livelli di fragilità", ha spiegato il ministro. (Rin)