Piemonte: 31° anniversario convenzione diritti fanciullo, Palazzo Lascaris si tinge di blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 31° anniversario dell’approvazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, la sera di venerdì 20 novembre Palazzo Lascaris s’illumina di blu. L’Assemblea regionale aderisce così all’iniziativa promossa dal Comitato provinciale Unicef di Torino che si propone di “accendere una luce” affinché i diritti fondamentali dell’Infanzia e dell’Adolescenza – tra cui quelli all’istruzione, alla salute, alle attività ricreative e alla socializzazione – tornino a essere prioritari nella pratica quotidiana e riconquistino il ruolo che spetta loro nel dibattito politico. “Quest’anno la giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza assume, a causa del Covid-19, una valenza ancora più importante – dichiara il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia –. Le problematiche che i bambini già vivevano quotidianamente sono aggravate oggi da questa terribile pandemia le cui conseguenze stanno vivendo sulla propria pelle. I bambini sono il futuro di tutti noi e devono essere al centro delle scelte attuali perché domani saranno gli uomini e le donne protagonisti della nostra società. L’attenzione ai loro diritti è fondamentale e giornate come questa sono vitali per mantenere alta l’attenzione su tutti i pericoli ai quali sono esposti, in Italia e nel mondo”. (segue) (Rpi)