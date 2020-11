Sicurezza: Viminale, in calo atti intimidatori ad amministratori locali in primo semestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In calo gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Nel primo semestre 2020 sono stati 319 contro i 336 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una diminuzione del 5,1 per cento, trend che viene confermato anche dall'andamento del fenomeno nel terzo trimestre 2020 che registra 143 episodi rispetto al secondo trimestre dello stesso anno che, invece, ne regista 182. E' quanto risulta - si legge sul sito web del ministero dell'Interno - dai report dell’Osservatorio costituito al Viminale. Compito dell'organismo, monitorare il fenomeno sul territorio, favorire e potenziare lo scambio di informazioni e il raccordo tra Stato e gli enti locali, individuare strumenti di contrasto e indicare strategie di prevenzione. Dai dati relativi al primo semestre 2020, risulta che la regione che ha segnalato il maggior numero di atti intimidatori è stata la Puglia con 41 eventi rispetto ai 33 dell’anno precedente, seguita da Lombardia (37), Campania (33), Sicilia (31), Calabria (29), Emilia Romagna (23) Lazio (19), Sardegna (16), Veneto (15) e Toscana (14). (segue) (Com)