Covid: Conte, segnali positivi ma per Natale no previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea nazionale dell’Anci, ha chiarito che "c’è molta attenzione verso le festività natalizie ma in questo momento il governo non ha la palla di vetro". "Rileviamo alcuni segnali positivi sulla curva epidemiologica" e gli effetti delle misure "iniziano a rivelare i primi segni", ma nessuno "si avventura a dire quale sarà l’andamento della curva a Natale. Dovremo arrivare in prossimità" delle feste "per capire come dosare gli interventi". Intanto, ha aggiunto, "ci stiamo preparando a vari scenari". (Rin)