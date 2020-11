Sardegna: stretta anticontagio sindaco Cagliari, minimarket e distributori automatici centro storico chiusi alle 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stretta del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, contro gli assembramento. Con un'ordinanza emanata oggi, il primo cittadino ha disposto la chiusura alle 18 anche per minimarket e distributori automatici di bevande in centro storico. Il provvedimento è valido fino al prossimo 3 dicembre e riguarda i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati (con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali, caserme, etc.) dovranno osservare gli stessi orari dei bar e ristoranti secondo le modalità indicate nel Dpcm di Conte del 3 novembre, cioè dovranno restare chiusi dalle 18 alle 5. Stesso orario di chiusura anche per i minimarket "la cui attività di vendita di prodotti alcolici dopo le ore 18 favorirebbe gli assembramenti e i comportamenti vietati", si legge nel provvedimento del sindaco.L'ordinanza è valida nei quartieri di Marina, Stampace, Castello e Villanova. (Rsc)