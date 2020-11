Abruzzo: Covid, Pietrucci (Pd) su situazione Ospedale San Salvatore (L'Aquila)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in presenza di una situazione non più sostenibile. L'ospedale San Salvatore dell'Aquila è ormai oltre il limite di ricovero e cura dei malati Covid perché non sono sufficienti gli spazi, i posti letto e soprattutto il personale che - nonostante gli sforzi professionali estremi e l'infinita generosità umana e civile con cui si prodiga - non non riesce a fare più di quanto umanamente possibile. Questa mattina ci sono 7 persone affette da Coronavirus, fuori dall'Ospedale, in attesa di posti disponibili dove essere ricoverate". Lo afferma il Consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci che aggiunge: "Purtroppo i 14 posti letto che ieri sono stati annunciati (dieci al Delta7 e successivamente altri quattro al G8) non potranno essere operativi per mancanza di personale. Ad oggi, appena 7 medici, 29 infermieri (di cui 5 in malattia e mai sostituiti) e 22 Oss (di cui 2 in malattia e mai sostituiti) devono quotidianamente - per 24 ore al giorno e naturalmente per 7 giorni la settimana - garantire assistenza e cura ai 48 pazienti attualmente ospitati nell'Unità Operativa di Medicina Covid e altri 11 ne sono previsti per il reparto Covid2. Questa situazione è ingestibile". (segue) (Gru)