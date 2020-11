Campania: Tar respinge ricorsi contro ordinanza su graduale ripresa didattica in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con due decreti di oggi, il Tar Campania ha respinto i ricorsi proposti da altrettanti gruppi di genitori contro l'ordinanza regionale 90 con la quale è stata programmata a partire dal 24 novembre prossimo la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole della Campania, previo screening sul personale docente e non docente e sui bambini e relativi familiari". L'annuncio è arrivato sui social da parte degli account ufficiali della Regione Campania: "Il tribunale ha affermato la legittimità dell'ordinanza impugnata, tenuto conto che la stessa, nel quadro di persistente emergenza sanitaria vieppiù aggravata per la Regione Campania, nelle more inserita in zona rossa, intende corrispondere proprio alle esigenze manifestate dai genitori, anche nell’interesse dei figli minori, di rapida ripresa delle attività in presenza”. (segue) (Ren)