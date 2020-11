Covid: D'Amore (Asl Napoli 2), situazione migliora ma prematuro riaprire le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi un plauso al personale sanitario: "mi lasci ringraziare i medici e gli infermieri, i responsabili del pronto soccorso del San Giuliano perché siamo stati bersaglio di notizie false. È una grande soddisfazione ricevere la lettera del professore Fernando Gombos. So che il personale è sotto stress e stanno facendo qualcosa di inimmaginabile da 8 mesi a contatto con il contagio. A marzo e aprile erano eroi, oggi purtroppo l'attenzione dell'opinione pubblica è minore. In conclusione in Campania per D'Amore non si poteva fare di più: "da un anno siamo usciti dal commissariamento, impossibile costruire in 3 mesi ospedali e pronto soccorso: ripensiamo alla sanità in toto, agli errori del passato e da lì troveremo la cura per superare questi momenti". (Ren)