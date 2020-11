Covid: Santaniello (Unità di crisi Campania), domani verificheremo se riaprire le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani verificheremo se ci sono le condizioni di una riapertura delle scuole e capire gli effetti di questi misure". Lo ha dichiarato Roberta Santaniello membro dell'Unità di crisi regionale intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sulla situazione c'è un moderato ottimismo: "i numeri sono quelli che trasmettiamo ogni giorno e la curva sembra dare qualche piccolo spiraglio, anche se sono ancora alti con oltre 3mila contagi. Un minimo di arresto c'è stato ma la presenza del virus è evidente nella nostra popolazione regionale. Resta altissima la soglia di guardia". Sulla risposta sanitaria Santaniello sottolinea che "il piano ospedaliero sta garantendo assistenza ai pazienti Covid e non Covid. Nonostante la zona rossa c'è mobilità per chi lavora e si sta registrando un piccolissimo calo di pressione sugli ospedali. Si evince una mutazione dell'aggressività del virus rispetto alle difficoltà respiratorie". Infine, sulle perplessità relative alla riapertura delle scuole il 24 novembre Santaniello chiarisce che "l'idea era quella di aprire uno screening a tutti bambini organizzando anche un numero verde con interfaccia per i cittadini. Oggi c'è una maggiore paura delle mamme per la presenza in aula e domani come Unità di crisi si deciderà una eventuale proroga per la riapertura". (Ren)