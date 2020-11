Sardegna: varata giunta comunale Quartu Sant'Elena, ex sindaco di Villasimius Tore Sanna sarà vice di Graziano Milia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronta la nuova giunta comunale di Quartu Sant'Elena targata Graziano Milia. Il neo-sindaco ha presentato oggi la squadra di governo che lo affiancherà nella consiliatura appena iniziata: il vicesindaco è Tore Sanna, (ex primo cittadino storico di Villasimius e attuale vicepresidente dell'ente parchi) che ricoprirà anche l'incarico di assessore all' Ambiente, Turismo e Personale. L'assessorato all'Urbanistica va invece ad Aldo Vanini, architetto ed esperto di urbanistica, già consulente dell'assessorato regionale degli Enti locali, mentre Marco Cambini, comico della compagnia Lapola, laureato in Pedagogia, che da anni lavora nel sociale, ha avuto l'assessorato ai Servizi sociali e Politiche generazionali. Dell'assessorato ai Lavori pubblici, Servizi tecnologici e manutenzioni sarà responsabile Mauro Conti, ingegnere, già direttore generale nell'assessorato alla Pubblica istruzione, beni culturali, spettacolo e sport della Regione e segretario generale dell'Autorità portuale di Cagliari dal 2008 al 2011. Rossana Perra, avvocato e consigliere dell'Ordine degli avvocati di Cagliari è invece il nuovo assessore alle Attività produttive e la valorizzazione del territorio, a Barbara Manca, ingegnere e componente del Consiglio di amministrazione del Ctm l'assessorato Mobilità e traffico. Cinzia Carta è il nuovo assessore alla Pubblica istruzione, Sport, Innovazione e Politiche di genere e Lgbt, mentre Tiziana Cogoni si occuperà di Flumini e dei territori extra-urbani. (Rsc)