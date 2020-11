Napoli: Clemente, pubblicato avviso pubblico per iniziativa "Giocattolo sospeso"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli l'avviso pubblico preordinato alla adesione dei negozi di giocattoli, delle librerie e cartolibrerie interessati all'iniziativa natalizia di carattere solidale del Comune di Napoli "Giocattolo sospeso", giunta quest'anno alla quinta edizione. L'iniziativa, che s'ispira all'usanza del "caffè sospeso", intende permettere ai cittadini che lo vogliano di acquistare un regalo presso i negozi aderenti e a chi ne ha bisogno di ritirarlo per il Natale. "Quest'anno siamo particolarmente felici di riproporre il 'Giocattolo sospeso', diventato ormai una tradizione natalizia - dichiara l'assessore al patrimonio e ai Giovani Alessandra Clemente - In questo periodo in cui le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria sono tante ed il commercio locale è in grande affanno, è più che mai importante sostenere quei negozi che sono l'anima delle strade della nostra città. È possibile, rispettando le prescrizioni di legge per il contenimento del Covid-19, donare in tutta sicurezza i regali natalizi, giocattoli, libri, materiale per il disegno che, in questi giorni di isolamento, diventano particolarmente importanti per i bambini. Oggi pubblichiamo l'avviso ai commercianti che vogliano aderire alla manifestazione e chiediamo a quanti siano interessati di inviarci l'apposita istanza seguendo le indicazioni pubblicate." La scadenza dell'avviso è alle ore 12 del 2 dicembre. (Ren)