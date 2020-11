Covid: Conte, riteniamo affidabili parametri valutazione rischio Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea nazionale dell’Anci, ha chiarito che "il sistema di monitoraggio" per la valutazione dell’andamento epidemiologico "lo riteniamo affidabile per stabilire le misure restrittive". Inoltre "è ripresa la conferenza due volte a settimana dell’Istituto superiore di sanità per chiarire gli esiti del monitoraggio. Di certo - ha aggiunto - bisogna rendere chiari" i meccanismi di valutazione su cui vengono decise le nuove misure di contenimento, "a tutti i cittadini". Però "non si può però pensare che ciascuno ora elabori i propri parametri", ha concluso. (Rin)