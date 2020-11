Covid: Vuolo (Lega), blitz ospedale Sarno dimostra la disorganizzazione sanitaria in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle scorse ore ho richiesto esplicitamente la presenza di un ospedale militare da campo. I problemi della sanità regionale sono piuttosto evidenti. Ecco per quale motivo è necessario chiedere supporto da personale qualificato e strumenti idonei. Poi scopro che, in queste ore, all'ospedale di Sarno è stato eseguita un'ispezione dai carabinieri del Nas. Tutto questo è inaccettabile e dimostra la gestione della sanità campana nonostante gli annunci". Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene sul recente blitz delle forze dell'ordine al "Martiri del Villa Malta" per un'ispezione all'interno del Pronto soccorso in merito all'emergenza Covid. "Benissimo il supporto e il controllo dei carabinieri - ha continuato Vuolo - Questi sono i motivi che evidenziano una disorganizzazione sanitaria che deve essere risolta e superata segnale evidente che il supporto di personale qualificato militare è oramai non più rimandabile. Sono certa che i sindaci del territorio dell'Agro metteranno per una volta da parte la devozione politica per Vincenzo De Luca a favore delle reali e concrete necessità dei cittadini" (Ren)