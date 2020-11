Campania: Villani (M5s), grazie a magistratura e forze dell'ordine per operazioni anti-inquinamento fiume Sarno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi complimento con i carabinieri del comando per la tutela ambientale, con il pm Roberto Lenza e con il procuratore capo di Nocera Inferiore, Antonio Centore, per le indagini e l'ottimo risultato a tutela della salute pubblica". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Virginia Villana del M5s dopo la denuncia a carico di due imprese per l'inquinamento del fiume Sarno: "I miei ringraziamenti vanno anche al ministro dell'ambiente Sergio Costa che, costantemente ed insistentemente, mantiene alta come mai l'attenzione sul tema Sarno. È soprattutto grazie a lui se qualcosa si sta muovendo dopo decenni di immobilismo politico". (Ren)