Calabria: Boccia, piano Covid c’è, stiamo lavorando insieme sull’emergenza

- Il piano Covid "c’è, il ministero della Salute si è espresso, il presidente Spirlì sa che stiamo lavorando sull’emergenza insieme”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai 1. "Stiamo lavorando con la Protezione civile, con le aziende ospedaliere, con il personale che non ha mai smesso anche in Calabria di lavorare", ha aggiunto Boccia. (Rin)