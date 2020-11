Molise: Covid, a Termoli scuole chiuse per precauzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole a Termoli "sono state chiuse dopo aver analizzato i dati che abbiamo in nostro possesso e che ci sono pervenuti sia dai dirigenti scolastici sia attraverso l'elenco dei positivi che quotidianamente l'Asrem aggiorna ed invia ai Comuni". Lo ha detto il sindaco della città molisana, Francesco Roberti. "Ad oggi - ha spiegato - tra docenti e alunni si registrano 40 casi così definiti: scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 10 alunni e 6 maestre positivi; scuola secondaria, 14 alunni e 10 professori positivi. Il contagio è diffuso in più istituti scolastici e le criticità si riscontrano dalla presenza di professori impiegati in più classi. Pertanto, al fine di verificare l'evolversi del contagio, abbiamo ritenuto opportuno - ha concluso - di far svolgere le attività scolastiche in Dad e provvedere alla sanificazione dei locali. La situazione verrà monitorata costantemente per consentire di acquisire ulteriori elementi ed adottare eventuali nuove misure per evitare la diffusione del contagio". (Gru)