Napoli: sequestrati 4.300 artifizi pirotecnici illegali, 4 arresti

- La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 4300 artifizi pirotecnici illegali pericolosi, del peso complessivo di oltre 260 chili nel corso di distinti interventi. Nel corso dell'operazione sono state arrestate 4 persone e denunciate 2. Durante il primo intervento a Giugliano in Campania sono stati rinvenuti oltre 2mila fuochi pirotecnici altamente pericolosi prodotti artigianalmente e detenuti in maniera non conforme; arrestato un 60enne. Nel secondo intervento, le stesse i finanzieri, congiuntamente ai colleghi della Compagnia di Portici, hanno sequestrato all'interno del magazzino 1.044 fuochi illegali del tipo "rentini" detenuti dal titolare di una ditta individuale di Ercolano; denunciato un 66enne. Nel corso di un terzo intervento in Contrada Focone a Ercolano è stato scoperto un commercio all'ingrosso di botti pirotecnici proibiti (del tipo cobra, cipolle e rentini) e arrestati un 66enne di Ercolano, un 30enne e un 27enne di Napoli. Infine, nel corso della quarta operazione, i Baschi verdi del Pronto impiego di Napoli hanno notato un soggetto che trasportava in alcuni pacchi di grandi dimensioni pirotecnici di categorie F1 e F2 all'interno di un magazzino. Nel corso della perquisizione all'interno di un magazzino di Arzano (Na) hanno scoperto 1.164 fuochi pirotecnici pericolosi, di massa attiva pari a 68 kg; denunciato un 34enne di origine cinese. (Ren)