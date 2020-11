Università: Triassi, modernizzare la didattica, abbiamo bisogno di professionisti della sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la prima volta che una donna diventa preside alla facoltà di Medicina della Federico II e credo sia stato dato atto alle mie capacità manageriali". Lo ha dichiarato la neo preside Maria Triassi intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Sulla formazione per la facoltà Triassi spiega che "oggi dobbiamo reggere all'urto della pandemia con la didattica a distanza e all'innovazione che essa porta. Bisogna ammodernare la didattica per renderla competitiva. I policlinici universitari hanno ancora molte carenze". Sul ricambio generazionale la preside non ha dubbi: "abbiamo la maggior parte di dirigenti medici che hanno oltre 60 anni. Per anni la sanità ha avuto il blocco delle assunzioni. La direzione generale ci venga incontro di fronte alla mancata possibilità di assunzione che abbiamo subito". Per il suo mandato Triassi ha le idee chiare: "uno dei punti forti del mio programma è quello di trovare una metodologia che valuti sul campo la didattica. Abbiamo bisogno di professionisti della sanità. I compiti della scuola di medicina è armonizzare ricerca, didattica e assistenziale. Poi valorizzare la componente universitaria con quella dell'assistenza: i policlinici universitari sono stati poco valorizzati, devono cambiare alcune cose come i criteri di scelta dei manager". (Ren)