Sanità: Angrisani (M5s), blitz in ospedale di Sarno? Cittadini pagano cattiva gestione di De Luca

- "Apprendo dalla stampa che è in corso un’ispezione dei carabinieri del nucleo a tutela della salute pubblica all'interno del nosocomio Martiri di Villa Malta di Sarno". Così la senatrice del Movimento 5 stelle, Luisa Angrisani. "Dalle prime indiscrezioni - prosegue - sembra che siano state riscontrate anomalie rispetto alla presenza di pazienti nel pronto soccorso e sullo stato dei percorsi anticovid. I percorsi e il rispetto delle norme anti covid erano già state oggetto di segnalazione, nei giorni scorsi, da parte dei sindacati. Sembra inoltre che sia finito sotto la lente degli inquirenti anche il mancato uso della tenda posta all’esterno della struttura ospedaliera che doveva servire per la fase pre-triage. Purtroppo questi sono i risultati di una cattiva gestione della sanità in Campania. A pagare sono sempre e solo i cittadini. Attualmente all'ospedale di Sarno è chiuso il presidio di emergenza che garantisce solo assistenza ai codici rossi. Lo avevo detto nei giorni scorsi e lo ribadisco ancora oggi: il governatore De Luca è totalmente inadeguato a gestire la sanità campana, ancor di più in una fase emergenziale come questa", conclude.(Ren)