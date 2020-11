Abruzzo: Covid, Pietrucci (Pd) su situazione Ospedale San Salvatore (L'Aquila) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difficoltà e problemi, ritardi e carenze, sottovalutazioni e limiti di gestione non possono ricadere sui malati e sul personale sanitario allo stremo delle proprie forze. Sarebbe necessario, direi indispensabile, affiancare al direttore generale un consulente, esperto di programmazione sanitaria d'emergenza, di gestione di risorse umane e attività amministrative, per fronteggiare una situazione sfuggita di mano. Una figura operativa in grado di agire - hic et nunc - per adeguare il sistema e garantire la tenuta del servizio. Soprattutto e immediatamente in termini di personale sanitario. E l'assessorato regionale alla Sanità dia immediatamente seguito alle richieste avanzate dalla Asl1 oltre 6 (sei) mesi fa: la nota prot. 94026 dell'8 maggio scorso che indicava le progettualità strutturali, impiantistiche, strumentali e di risorse umane per l'Ospedale dell'Aquila, è ancora senza risposta. L'estate non è bastata ad avviare le attività necessarie. Adesso non possiamo aspettare che la curva dei ricoveri si attenui e poi si riduca. Potrebbe servire troppo tempo. E noi tempo non ne abbiamo". (Gru)