Covid: Ficco (Saues), De Luca rinvii la data del ritorno in classe in Campania

- "Tra meno di una settimana, il 24 novembre prossimo, riprenderanno in Campania le lezioni in presenza dei primi due anni scolastici delle scuole elementari oltre che dell'infanzia. Confermiamo l'inopportunità di questa decisione e chiediamo al presidente De Luca di rinviare questa scelta a tempi migliori". Lo ha affermato il presidente nazionale del Saues Paolo Ficco: "Far tornare i bambini in classe significa favorire mini assembramenti e quindi il pericolo di contagio familiare, oltre che tra i bambini stessi". Quindi Ficco ha concluso: "La ripresa della didattica in presenza non gioverà dunque alla curva del contagio e si rifletterà negativamente sul già grave disagio dei medici di Pronto Soccorso e del Servizio 118 e pertanto sui cittadini stessi. A De Luca chiediamo di evitare tutto questo". (Ren)