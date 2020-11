Napoli: allerta meteo, parchi cittadini chiusi domani e sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In conseguenza dell'avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 9 di domani e fino alle ore 9 di sabato diramato dalla Protezione Civile Regionale che prevede, nello specifico, 'precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente di moderata o forte intensità con venti che tenderanno a divenire forti o molto forti, dal pomeriggio-sera, con possibili raffiche e mare che tenderà a divenire agitato, soprattutto al largo, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti', i parchi cittadini resteranno chiusi nella giornata di venerdì e di sabato mentre i cimiteri cittadini rimarranno chiusi solo nella giornata di sabato". Lo ha riferito il Comune di Napoli in una nota.(Ren)