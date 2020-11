Covid: Nappi (Lega), De Luca e de Magistris fanno cabaret, per il Sud non si fa nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto a De Luca i chiarimenti sui dati per tamponi, positivi e decessi. Non abbiamo avuto risposta: quando siamo passati dal cabaret all'amministrazione abbiamo visto chi è De Luca". Lo ha dichiarato il coordinatore della Lega a Napoli Severino Nappi, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Il giudizio sul governatore non lascia scampo: "il presidente ha fatto un disastro senza fare nulla nei primi 7 mesi di pandemia. Il Governo ci ha metto del suo con le decisioni prese, pagheremo con l'economia e migliaia di imprese chiuse. Ne usciremo con le ossa danneggiate e con il dramma per la salute e per l'economia. Chi governa a livello nazionale cosa sta facendo per il Sud? A parte gli sgravi per la contribuzione cosa fanno per chi ora chiude?". Sullo scontro tra sindaco e governatore Nappi è laconico: "quando amministri la terza città d'Italia non puoi pensare a tenere uno scontro istituzionale. De Magistris è il peggior sindaco, da 10 anni non ha risolto nulla e va in tv senza aver saputo fare nulla, anche lui si dedica al cabaret con il governatore". Infine sul bilancio "il Pd è complice di de Magistris e carnefice con il sindaco: chi oggi grida contro il sindaco è lo stesso che ha contribuito al disastro". (Ren)