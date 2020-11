Piemonte: blocchi anti-smog per diesel Euro 5, scende a 16 il numero di Comuni con allerta arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riduce il numero di Comuni interessati dal "semaforo arancione", che prevede il blocco anti-smog dei veicoli diesel fino agli Euro 5 e dei benzina fino agli Euro 1 da domani fino a lunedì prossimo (compreso). Nella zona di Torino, ai 19 già colpiti dal provvedimento se ne aggiungono altri 7, per arrivare a 26. Numero però da cui vanno tolti 10 Comuni in altre province, che invece sono passati dal semaforo arancione al verde. In totale, dunque, i Comuni interessati dall'allerta arancione diventano 16. E' quanto emerso dopo le rilevazioni sullo smog fatte oggi da Arpa Piemonte. Hanno confermato il livello arancione nell'area urbana di Torino, cioè in 19 Comuni: oltre al capoluogo ci sono Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria, Caselle Torinese, Chivasso, Leinì, Mappano, Pianezza, Volpiano e Chieri. A questi si aggiungono altri 7 Comuni della zona a Sud del capoluogo: sono Cambiano, Carmagnola, La Loggia, Rivalta di Torino, Santena, Trofarello, Vinovo. I restanti comuni della regione interessati dal protocollo antismog, grazie anche alle favorevoli condizioni meteo, sono di livello verde. Passano dal livello arancione a quello verde, con revoca delle limitazioni previste dal protocollo antismog Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Tortona, Asti, Novara, Trecate, Vercelli, Alba e Bra. (segue) (Rpi)