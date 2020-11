Campania: Villani (M5s), blitz a ospedale Sarno (Sa) accerterà eventuali responsabilità su decessi a pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le mie numerose denunce e le segnalazioni fatte in queste settimane il blitz dei carabinieri del Nas presso l'Ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno, finalmente potrà accertare lo stato della situazione e verificare eventuali responsabilità. Ancora una volta è sotto gli occhi di tutti il fallimento della politica sanitaria del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e non possiamo che affidarci alla magistratura affinchè vengano accertate tutte le responsabilità di quanto sta accadendo in questi giorni difficili". Lo ha dichiarato in una nota il deputato Virginia Villani del M5s: "Al Pronto Soccorso di Sarno la scorsa settimana sono decedute tre persone, vite spezzate per mancata assistenza o perché rifiutate al Pronto Soccorso in sanificazione. La promiscuità tra pazienti positivi e negativi sta mettendo gravemente a rischio vite umane". (segue) (Ren)