Covid: Boccia, parametri non in discussione fino al 3 dicembre

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ospite della trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai 1, ha detto che “fino al 3 dicembre” i parametri sulle misure di contenimento del virus “non sono in discussione”. “C'è un Dpcm in vigore fino al 3 dicembre – ha sottolineato Boccia – e il confronto in corso” con le Regioni sul punto “servirà sicuramente a prendere ulteriori decisioni per il Dpcm successivo".(Rin)