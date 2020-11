Sardegna: caso discoteche, Consiglio regionale discute sfiducia a Solinas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via questa mattina in Consiglio regionale il dibattito sulla mozione di sfiducia presentata dall'opposizione di centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle nei confronti del presidente della Regione, Christian Solinas, in relazione all'ordinanza di apertura delle discoteche datata 11 agosto (poi chiuse di nuovo il 16 dello stesso mese con il Dpcm del governo). In apertura di seduta, il presidente dell'assemblea Michele Pais ha espresso "amarezza per quanto abbiamo dovuto vedere in questi giorni e per le frasi offensive verso una Sardegna dipinta come terra degli untori". "Perché l'11 agosto ha aperto i locali da ballo? C'era da soddisfare qualche interesse personale a discapito della salute dei sardi? Il Comitato tecnico scientifico ha dato sì o no un parere in merito? In tutti questi mesi abbiamo chiesto responsabilità ai cittadini ma voi, presidente, avete avuto la stessa responsabilità?", ha chiesto il consigliere regionale Michele Ciusa (M5S), primo firmatario della mozione, accusando il governatore di non aver mai voluto rispondere ad alcuna domanda. (segue) (Rsc)