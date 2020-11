Campania: Mocerino, siamo punto di riferimento su amministrazione beni confiscati a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) e della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sta procedendo in maniera costruttiva ed arriverà a produrre risultati importanti". Lo ha affermato Carmine Mocerino, fino alla scorsa settimana presidente della Commissione regionale Beni Confoscati, e la professoressa Carla Pansini, responsabile del Master di II livello in Prevenzione dai rischi di infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni sequestrati e confiscati organizzato dall'Università Parthenope. (segue) (Ren)