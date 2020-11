Campania: Mocerino, siamo punto di riferimento su amministrazione beni confiscati a criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mocerino e Pansini hanno aggiunto: "Il protocollo d'intesa firmato dalla commissione regionale e dalla Università aveva l'obiettivo di trasformare l'esperienza campana in un esempio nazionale. La buona legislazione campana, con il contributo del mondo accademico, aveva ed ha le caratteristiche per diventare riferimento per tutti. La necessità di armonizzare le normative regionali è non più prorogabile. A questo progetto abbiamo creduto e lavorato con professionalità di assoluto valore. Il contributo che hanno garantito Ilaria Mairo, Maria Rosaria Magliulo e Antonio Puzone, è riconosciuto infatti da tutti". Infine hanno concluso: "Un impegno nato all'interno del master e che è continuato nella Commissione regionale che ha recepito le indicazioni, i suggerimenti, gli autorevoli approfondimenti" (Ren)