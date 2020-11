Sicurezza: Viminale, in calo atti intimidatori ad amministratori locali in primo semestre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso degli atti intimidatori (319), 177 sono di matrice ignota (55,4%), 46 per tensioni sociali (14,4 per cento), 40 per tensione politica (12,5 per cento), 35 di natura privata (10,9 per cento), 20 di criminalità comune (6,2 per cento) e 1 di criminalità organizzata (0,3 per cento). Spostando il periodo di osservazione dell'andamento del fenomeno ai primi 9 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, si registra un aumento dei casi in Basilicata (da 0 a 10), in Campania (da 41 a 54), nel Lazio (da 15 a 29). Calano, invece, in Liguria (da 28 a 19), nelle Marche (da 10 a 7), in Piemonte (da 33 a 28), in Sardegna (da 39 a 20), in Sicilia (da 70 a 56) e in Toscana (da 25 a 19). (segue) (Com)