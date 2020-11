Sicurezza: Viminale, in calo atti intimidatori ad amministratori locali in primo semestre 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’analisi del fenomeno è emersa l’esigenza di compiere un esame anche dal punto di vista del modus operandi: per episodi di reato che si sostanziano principalmente in atti fisici, verbali o danneggiamenti, ora si concretizzano nuove forme di minaccia attraverso l’uso di social network, canali web e informazione on line. E' proprio questa ultima modalità a rendere più comune e veloce l’intimidazione che, a portata di click, consente a chiunque di porre in essere una condotta minatoria, offensiva o diffamatoria nei confronti di un amministratore locale. (Com)