Sanità: Anaao Assomed, lunedì 23 novembre "d-Day" giornata di mobilitazione dei medici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anaao Assomed lancia il d-Day, giornata di mobilitazione dei medici prevista lunedì 23 novembre in tutta Italia. "In un momento di grande tensione dovuto alla seconda ondata di Covid - dichiara unanime il sindacato dei camici bianchi campano - sono emersi i deficit organizzativi di una sanità in ginocchio e rispetto agli stessi nulla ad oggi è stato previamente concordato con le parti sociali, con chi lavora sul campo ogni giorno. I continui comportamenti antidemocratici e al limite della sostenibilità e dell'accettabilità tenuti dalle Aziende e il silenzio istituzionale assordante dalla cabina di regia regionale ci obbligano ad una mobilitazione generale". "D" di "diffida", che contestualmente tutti i nostri iscritti ma anche i non iscritti saranno invitati ad inviare alle Aziende per l'utilizzo improprio del personale. "D" di "Diritti, Dignità, Decoro" della professione, gli stessi che sono stati calpestati a causa di profonde e incolmabili lacune organizzative, delle quali nessuno sta pagando le conseguenze se non pazienti e operatori sanitari. "Noi non ci stiamo al numero crescente di contagiati e decessi tra i medici - sottolinea il sindacato - Noi non ci stiamo alla mancanza di tutele per chi è chiamato a curare la cittadinanza. Continueremo in tutti i modi possibili a difendere i diritti ed il lavoro in sicurezza perché noi medici non ci ti tiriamo indietro ma pretendiamo di poter erogare cure in sicurezza perché se si ammala il medico si ammala un sistema che rischia di morire".(Ren)